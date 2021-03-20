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Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами

Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами "Мы создали мощную армию. Создали профессиональную армию. Создали героическую армию"
Карабах
20 марта 2021 г. 10:30
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
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"Мы создали мощную армию. Создали профессиональную армию. Создали героическую армию. Наши военнослужащие заслуживают самой высокой оценки. У нас были шехиды во время войны. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Да ниспошлет Он терпения их близким".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Мы освободили Шушу ценой пролитой крови, в серьезных сражениях за город. Вдоль Лачинского коридора были раскиданы останки захватчиков, в боях за Шушу были уничтожены сотни, а может и до тысячи оккупантов. Наши военнослужащие, поднявшись по крутым скалам, преодолев овраги и холмы, ходжавендские леса, тропы, вошли в Шушу, имея при себе легкое вооружение. Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами. А против нас здесь использовались пушки и танки. Но враг увидел нашу силу, волю, национальный дух и потерпел поражение.

Освобождение Шуши является событием, занимающим особое место в Отечественной войне. Шуша была нашей целью и мы шли к ней. Размещение Азербайджанской армии на всех землях, освобожденных до Шуши, обусловило и освобождение Шуши. Джебраильский район, Суговушан, Гадрут, значительная часть Ходжавендского района, Зангиланский, Физулинский, Губадлинский районы, южная часть Лачинского района, Кяльбаджарские горы, Муровдаг и затем – Шуша. В ходе войны было освобождено более 300 сел и городов, враг вынужден был пасть на колени, сдался и 10 ноября подписал акт о капитуляции", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşa döyüşlərindən danışdı: "Tapançalarla, süngü-bıçaqla mübarizə apardıq"

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