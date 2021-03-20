Президент: Никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда

"Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как Верховный главнокомандующий победоносной армии"

"С первых дней войны я говорил, пусть враг назовет нам дату, пусть его руководитель назовет дату, когда они уберутся с наших земель, и мы готовы остановить войну. Я вновь сдержал данное слово, и как только нам назвали дату, как только был подписан акт о капитуляции, война остановилась, и мы без единого выстрела, без потерь вернулись также Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Таким образом, мы восстановили нашу территориальную целостность. Еще раз говорю, мы должны были подготовиться, Шуша ждала нас. Но мы должны были прийти так, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос".

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"В последние годы я неоднократно говорил в своих выступлениях и интервью, что нам не нужно половинчатого решения вопроса. Азербайджанский народ, наверное, прекрасно понимает, что это означает. Я говорил, что все необходимо делать своевременно. Я знаю, что, когда и как надо делать. Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель – приблизит этот шаг нас к победе или нет. Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Есть мои выступления, они остаются в истории. Каждый день все мы должны приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его. Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как Верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда", - заявил президент.