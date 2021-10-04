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Президент Азербайджана: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа

Президент Азербайджана: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа "Мы проявляем добрую волю. Но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю это здесь, в Джебраиле, на берегу реки Араз, необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа".
Карабах
4 октября 2021 г. 18:08
Президент Азербайджана: Необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа
Ильхам Алиев

"Мы проявляем добрую волю. Но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю это здесь, в Джебраиле, на берегу реки Араз, необоснованные обвинения против  нас не останутся без ответа".

Как сообщает Report, об этом заявил президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства подчеркнул, что мы отвергаем эти обвинения, не принимаем их и требуем доказательств. Когда недавно какой-то провинциальный молла в Иране оклеветал Азербайджан, в Баку не обратили на это внимание: "Но потом, к сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в этот регион Израиль. Пусть откроют глаза, увидят. Где они здесь увидели Израиль?! Здесь ни один человек не проживает, здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем позволить, чтобы кто-либо клеветал на нас".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İrana xəbərdarlıq edib: "İmkan verə bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsassız iftira uydursun”

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