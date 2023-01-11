О нас

Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно

Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно Молодежь, проводящая акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди, является нашей гордостью. Днем и ночью, в мороз и стужу они находятся там, требуют справедливости и еще раз демонстрируют всему миру, какими высокими качествами обладают представители азербайдж
Карабах
11 января 2023 г. 00:46
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно

Молодежь, проводящая акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди, является нашей гордостью. Днем и ночью, в мороз и стужу они находятся там, требуют справедливости и еще раз демонстрируют всему миру, какими высокими качествами обладают представители азербайджанской молодежи. Сепаратисты, как говорится, в шаге от них, занимаются распространением в мире абсолютно лживой информации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что там не может быть и речи о блокаде. Оттуда проехали около четырехсот грузовых автомобилей миротворцев.

"Конечно, все транспортные средства, проезжавшие оттуда даже до нынешней акции, находились под контролем. Как мы узнали о том, что иранские машины везут туда топливо? Мы увидели там. Хотя иранская сторона ранее пыталась отрицать это. Они даже устанавливали на иранские машины фальшивые армянские номера, пытаясь на таком примитивном уровне обмануть нас", - сказал президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что цель Азербайджана, заключается не в блокаде, глава государства отметил, что наши требования вполне справедливы: "Требуются мониторинг, инспектирование, прекращение незаконной эксплуатации, и мы добьемся этого. Поэтому называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – просто бессовестно".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Laçın-Xankəndi yolunda baş verən hadisələrə blokada demək insafsızlıqdır"

Самое важное

Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно
11 января 2023 г. 00:46
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
Президент: Основная причина антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы
11 января 2023 г. 00:43
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
Президент Ильхам Алиев: Мы решили вопрос с Арменией, но угрозы не устранены
11 января 2023 г. 00:16
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству
10 января 2023 г. 23:53
Президент Азербайджана: Думаю, они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод
Президент Азербайджана: Думаю, они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод
10 января 2023 г. 23:12
Президент: Армения всячески пытается протащить тему Карабаха в возможный мирный договор
Президент: Армения всячески пытается протащить тему Карабаха в возможный мирный договор
10 января 2023 г. 23:12
Президент Азербайджана заявил, что он против политизации темы Транскаспийского газопровода
Президент Азербайджана заявил, что он против политизации темы Транскаспийского газопровода
10 января 2023 г. 22:43
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы
Акция на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночные часы
10 января 2023 г. 22:41
Сегодня интерес к энергетическим ресурсам Азербайджана значительно возрос
Сегодня интерес к энергетическим ресурсам Азербайджана значительно возрос
10 января 2023 г. 22:23
Ильхам Алиев прокомментировал позицию Азербайджана в связи с Транскаспийским проектом
Ильхам Алиев прокомментировал позицию Азербайджана в связи с Транскаспийским проектом
10 января 2023 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi