Президент: Называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – бессовестно

Молодежь, проводящая акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди, является нашей гордостью. Днем и ночью, в мороз и стужу они находятся там, требуют справедливости и еще раз демонстрируют всему миру, какими высокими качествами обладают представители азербайдж

Молодежь, проводящая акцию протеста на дороге Лачин-Ханкенди, является нашей гордостью. Днем и ночью, в мороз и стужу они находятся там, требуют справедливости и еще раз демонстрируют всему миру, какими высокими качествами обладают представители азербайджанской молодежи. Сепаратисты, как говорится, в шаге от них, занимаются распространением в мире абсолютно лживой информации.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства подчеркнул, что там не может быть и речи о блокаде. Оттуда проехали около четырехсот грузовых автомобилей миротворцев.

"Конечно, все транспортные средства, проезжавшие оттуда даже до нынешней акции, находились под контролем. Как мы узнали о том, что иранские машины везут туда топливо? Мы увидели там. Хотя иранская сторона ранее пыталась отрицать это. Они даже устанавливали на иранские машины фальшивые армянские номера, пытаясь на таком примитивном уровне обмануть нас", - сказал президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что цель Азербайджана, заключается не в блокаде, глава государства отметил, что наши требования вполне справедливы: "Требуются мониторинг, инспектирование, прекращение незаконной эксплуатации, и мы добьемся этого. Поэтому называть события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – просто бессовестно".