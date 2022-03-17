Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать и говорить правду такой, какая она есть

«На протяжении многих лет - почти 30 - мы были представлены на международных аренах, как спортивных, так и политических, как побежденная страна. Признавать это насколько трудно, настолько и просто. То есть, мы должны знать и говорить правду такой, какая она есть».
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая 17 марта участников VII чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проведенного в Болгарии.
«Да, имелись причины этого поражения: предательство тогдашней антинациональной власти, отсутствие армии, помощь иностранных государств Армении – все это было. Именно эти факторы обусловили поражение».