Президент: Наступит день, когда армяне и азербайджанцы в Нагорном Карабахе будут жить в условиях добрососедства

Они хотели сохранить эти земли за собой навечно

"Наступит день, когда проживающие сегодня в Нагорном Карабахе армяне и азербайджанцы, которые обязательно туда вернутся, вновь будут жить в условиях добрососедства. Здесь есть логистические вопросы, транспортные вопросы, энергетическая безопасность. Мы рассмотрим все эти вопросы. В отличие от руководства Армении, у нас есть стратегическое видение, оно уже сформировалось. Мы последовательно идем к достижению цели. У руководства Армении не было никакого видения, даже связанного с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Они сами не знали, чего хотят. То говорили, что Нагорный Карабах – "независимое государство". То говорили, что "Нагорный Карабах – это Армения". Как эти противоречивые мысли могут согласовываться друг с другом? О чем это говорит? О том, что руководство Армении состоит из неграмотных, не разбирающихся в политике людей. Хорошо, если это независимое государство, то, что тогда там делает твоя армия? Если это независимое государство, - его никто не признал, первой не признала сама Армения, - то, каким образом тогда Нагорный Карабах, говоря словами премьер-министра Армении, это "Армения и точка". Поэтому у них не было четкого мнения и по этому вопросу. Вот какая страна противостояла нам".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"Конечно, мы еще раз видим, и, находясь на освобожденных от оккупации землях, я вновь увидел, что они не хотели возвращать нам ни сантиметра земли. Иначе они не строили бы эти укрепления. Они хотели сохранить эти земли за собой навечно. Поэтому они и стряпали те фальшивые карты. Поэтому они давали нашим городам свои названия. Поэтому они привозили из-за рубежа армян и размещали их там. Они совершали военные преступления и ответят за все преступления. Работы уже перешли в практическую фазу. В скором времени начнется процесс оценки, будет подсчитан нанесенный ущерб. Уже предпринимаются шаги в правовой плоскости. Я уже могу сказать об этом азербайджанскому народу. Пока не хочу раскрывать детали. Но это уже не намерение, а практические шаги. Мы и впредь будем их разоблачать", - отметил глава государства.