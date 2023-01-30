Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха

Сейчас энергоресурсы Азербайджана нужны Европе больше, чем раньше. Мы готовы увеличить наши поставки и, конечно же, хотим начать сотрудничество с дружественными странами. И сегодня мы подпишем соответствующий Меморандум о взаимопонимании, который откроет

Сейчас энергоресурсы Азербайджана нужны Европе больше, чем раньше. Мы готовы увеличить наши поставки и, конечно же, хотим начать сотрудничество с дружественными странами. И сегодня мы подпишем соответствующий Меморандум о взаимопонимании, который откроет двери для долгосрочного сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе.

"Но, конечно, не только, ведь мы сотрудничали в сфере образования, культуры. Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха. Сегодня мы обсудили с господином премьер-министром этот и другие вопросы", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Азербайджан в удобное для него время и продолжить активный диалог.