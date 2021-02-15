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Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций

Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций "В Кельбаджар-Лачинской зоне природные условия для гидроэлектростанций очень благоприятные, в свое время здесь было много станций. Ненавистный враг в период оккупации тоже пользовался этими станциями. Но в течение 20 дней после капитуляции – до 1 декабря
Карабах
15 февраля 2021 г. 17:37
Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций

"В Кельбаджар-Лачинской зоне природные условия для гидроэлектростанций очень благоприятные, в свое время здесь было много станций. Ненавистный враг в период оккупации тоже пользовался этими станциями. Но в течение 20 дней после капитуляции – до 1 декабря Армения разрушила до основания, можно сказать, все эти гидроэлектростанции, вывезла отсюда оборудование, снесла здания станций. В том числе враг разрушил Гюлябирдскую гидроэлектростанцию. Иначе эта станция обслуживала бы нас уже с 1 декабря. Но данные мною поручения в короткий срок были выполнены, и сегодня мы отмечаем открытие Гюлябирдской гидроэлектростанции мощностью 8 мегаватт".

Как сообщает Report, об этом 14 февраля после поднятия флага Азербайджана в селе Гюлябирд Лачинского района сказал президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это – первая электростанция, сданная в эксплуатацию на освобожденных землях, и это имеет огромное значение и большой символический смысл. Мы возвращаемся на эти земли. Мы восстановим в Кельбаджарском и Лачинском районах все гидроэлектростанции, которые незаконно эксплуатировались армянами на протяжении многих лет и были ими разрушены. На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций. Все они будут восстановлены. А на территории Кельбаджарского района будут реконструированы 12 гидроэлектростанций. Таким образом, генерационная мощность разрушенных и подлежащих восстановлению станций только в Кельбаджарском и Лачинском районах составит 120 мегаватт. Это очень большая генерационная мощность. Благодаря ей мы восстановим эти территории, обеспечим их бесперебойной энергией. Если взглянуть и на другие намеченные нами проекты, то можно увидеть, что возобновляемые виды энергии имеют в этом регионе огромный потенциал. Самым большим потенциалом среди них будут обладать гидроэлектростанции "Худаферин" и "Гыз галасы". Мы пришли к договоренности с Исламской Республикой Иран о строительстве данных станций. Эти гидроэлектростанции будут построены в ближайшем будущем, и, таким образом, азербайджанская сторона получит от этих станций генерационную мощность в 120 мегаватт. То есть, через несколько лет мы будем получать 120 мегаватт от станций "Худаферин" и "Гыз галасы" и 120 мегаватт - от гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах. Это означает 240 мегаватт генерационных мощностей, и преимущество здесь в том, что это – гидроэлектростанции, поэтому себестоимость энергии очень низкая. Параллельно с этим я уже дал указание начать процесс определения видов возобновляемой энергии и мест на всех остальных освобожденных землях. Такое указание дано, и сегодня первый пилотный проект "умное село" в Зангиланском районе будет снабжаться именно возобновляемой энергией", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Düşmən təkcə Laçın ərazisində 5 su elektrik stansiyasını dağıdıb"

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