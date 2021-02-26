Президент: На территории Азербайджана не может быть официального статуса другого языка

Единственным официальным языком в Азербайджане является азербайджанский

"Что касается вопроса официального языка в Карабахе, могу сказать, что это попросту вид манипуляции".

Как передает Report, об этом в Баку на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Нагорного Карабаха не существует. Каждый признает эти территории неотъемлемой частью Азербайджана. Единственным официальным языком в Азербайджане является азербайджанский. Поэтому другой язык не может иметь официального статуса на территории Азербайджана. В то же время мы не налагаем никаких ограничений ни на один язык. У нас около 340 русскоязычных школ. А в Армении эта цифра равна нулю. Там действует только школа для детей российского военного контингента", - отметил глава азербайджанского государства.