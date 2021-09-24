Президент: На протяжении всей 44-дневной войны мы ни разу не поддались на провокации

"Мы воевали честно, соблюдали международное гуманитарное право"

"Любой государственный деятель, тем более занимающий должность первого лица в государстве, должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей. У каждого человека, разумеется, есть эмоции и, естественно, мы так или иначе их проявляем, но за долгие годы работы я, наверное, выработал в себе качества, которые позволяют мне абстрагироваться от эмоций".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"На протяжении всей 44-дневной войны мы ни разу не поддались на провокации. Даже когда противник наносил удары по азербайджанским городам, убивал наших детей и женщин, мы не отвечали тем же самым, мы не бомбили их города. Хотя понять эмоции, которые нас переполняли, было наверное можно. Но мы воевали честно, соблюдали международное гуманитарное право и не совершали военных преступлений", - заявил глава государства.