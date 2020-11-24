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Президент: Мы восстановим все наши города, они станут еще краше

Президент: Мы восстановим все наши города, они станут еще краше "Мы одержали победу благодаря железному кулаку, изгнав врага, и сейчас стоим на своей земле"
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:45
Президент: Мы восстановим все наши города, они станут еще краше
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"Сегодня исторический день. Мы отмечаем нашу славную Победу. Разрушенный город Агдам – свидетель армянского вандализма. Мы восстановим Агдам, все села. Пусть никто не сомневается в этом. Это будет большая работа. Конечно, она потребует большого труда. Но так же, как мы проявили единство в течение 44 дней, уверен, что проявим единство, решительность и в деле восстановления освобожденных земель. Мы восстановим все наши города, они станут еще краше. Восстановим оставшиеся исторические памятники в наших городах и еще раз продемонстрируем нашу силу".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Мы одержали победу благодаря железному кулаку, изгнав врага, и сейчас стоим на своей земле.

Слава азербайджанскому народу! Слава азербайджанским солдатам и офицерам! Агдам наш! Карабах – это Азербайджан!", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bütün şəhərlərimizi bərpa edəcəyik, daha da gözəl şəhərlər olacaq"

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