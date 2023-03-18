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Президент: Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий

Президент: Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий К сожалению, сегодня Армения пока еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские
Карабах
18 марта 2023 г. 14:06
Президент: Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий

К сожалению, сегодня Армения пока еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. Отсюда - из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении, откажитесь от этих грязных действий. Никакая сторонняя сила не может повлиять на волю Азербайджанского государства, народа", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'We are warning Armenian leadership to refrain from dirty deeds'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Ermənistan rəhbərliyini çirkin əməllərdən çəkindirmək üçün xəbərdar edirik"

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