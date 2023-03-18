Президент: Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий

К сожалению, сегодня Армения пока еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские

К сожалению, сегодня Армения пока еще не извлекла уроков из Второй Карабахской войны, потому что мы видим, что в Армении подняли голову реваншистские силы. Армения вновь выступает с территориальными претензиями к Азербайджану, притязает на азербайджанские земли.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Мы предупреждаем руководство Армении, чтобы оно отказалось от этих грязных действий. Отсюда - из освобожденного села Талыш мы предупреждаем некоторые страны, которые стоят за спиной Армении, откажитесь от этих грязных действий. Никакая сторонняя сила не может повлиять на волю Азербайджанского государства, народа", - отметил глава государства.