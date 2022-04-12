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Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион

Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион "Мы восстановим все своими силами. Я уже говорил, мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион".
Карабах
12 апреля 2022 г. 20:00
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
Ильхам Алиев

"Мы восстановим все своими силами. Я уже говорил, мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года.

"Граждане Азербайджана будут жить там в условиях комфорта и процветания. Это будет примером для всего мира. Но я обращаюсь к международным организациям. Пусть те, кто занимается правами человека, кто руководствуется принципами справедливости, хотя бы обратят внимание на Азербайджан и выйдут за рамки двойных стандартов", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz Qarabağı da, Zəngəzuru da nümunəvi bir bölgə kimi quracağıq"

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