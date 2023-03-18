О нас

Президент: Мы никогда не забудем геноцид, несправедливость и военные преступления против нашего народа

Президент: Мы никогда не забудем геноцид, несправедливость и военные преступления против нашего народа Около 30 лет наши земли находились под оккупацией. Армения проводила против нашего народа политику этнической чистки. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Карабах
18 марта 2023 г. 13:33
Президент: Мы никогда не забудем геноцид, несправедливость и военные преступления против нашего народа
Ильхам Алиев

Около 30 лет наши земли находились под оккупацией. Армения проводила против нашего народа политику этнической чистки. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

"Против нашего народа был совершен геноцид, была совершена несправедливость, были совершены военные преступления. Мы никогда этого не забудем. Мы никогда этого не должны забывать", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: 'We will never forget genocide, injustice and war crimes committed against our people'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı, ədalətsizlik və hərbi cinayətləri heç vaxt unutmayacağıq"

Самое читаемое

В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi