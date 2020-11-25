Президент: Мы никогда и не думали мириться с этой ситуацией

"На различных этапах в период переговоров неоднократно выдвигалось предложение о том, чтобы азербайджанская сторона отказалась от военного пути. Я никогда не соглашался на это"

"Я еще раз хочу вернуться к периоду переговоров. В то время мне неоднократно говорили, что конфликт должен быть решен только мирным путем. Могу сказать, что все международные организации, лидеры всех крупных держав, с которыми я контактировал, неоднократно заявляли, что конфликт не имеет военного решения. Эти заявления также есть в открытой печати. А что говорил я? Говорил, что есть! Говорил, что если понадобится, мы освободим наши земли военным путем. Говорил, что война никогда не исключится".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

"На различных этапах в период переговоров неоднократно выдвигалось предложение о том, чтобы азербайджанская сторона отказалась от военного пути. Я никогда не соглашался на это. После этого меня стали обвинять в том, что Ильхам Алиев хочет развязать войну. Я говорил, что хочу решить вопрос мирным путем. Но хочу решить. А чего хотела Армения? Сохранить статус-кво, сделать его вечным. Она считала, что если добивалась этого на протяжении 26-27 лет, то значит и дальше будет добиваться. Они считали, что их покровители всегда будут защищать их, стоять за ними, вместо них будут вести войну. Они вообще считают, что весь мир им должен. Они хотят управлять своей страной с этим вредным и больным мышлением, будто кто-то должен прийти и помочь им. А вы сами на что способны? Если всегда хватаетесь за кого-то и надеетесь на какие-то привилегии, то на что способны вы сами? Вот это мышление, можно сказать, повело их общество в неверном направлении. И сегодня они недовольны всеми. И сегодня предъявляют всем претензии, почему нас никто не защищает. Кто должен вас защищать? Вы независимая страна, - если можно так сказать, - так и живете как независимая страна, это во-первых. Во-вторых, вы захватили чужую землю. Оставили без крова миллион человек. Разрушили все здания, дома, города. Вы повели себя как дикари. Справедливость не на вашей стороне, международное право не на вашей стороне, историческая правда не на вашей стороне. Но они думали, что навечно сохранят эти земли. Считали, что пройдет время, сменятся поколения, азербайджанский народ забудет это, смирится с этой ситуацией. Они ошиблись. Мы никогда и не думали мириться с этой ситуацией".