Президент: Мы должны восстановить мавзолей Вагифа в этом году

"В то же время мы, конечно, широко обсудим жизнь Шуши после восстановления. Я уже объявил этот город культурной столицей Азербайджана. После восстановления жизнь в Шуше должна кипеть. После возвращения людей у Шуши должна быть очень богатая культурная жиз

"В то же время мы, конечно, широко обсудим жизнь Шуши после восстановления. Я уже объявил этот город культурной столицей Азербайджана. После восстановления жизнь в Шуше должна кипеть. После возвращения людей у Шуши должна быть очень богатая культурная жизнь. Там должны проводиться как внутристрановые, так и многочисленные международные мероприятия – фестивали, конкурсы, гастроли. То есть, Шуша будет достойна звания культурной столицы не только Азербайджана, но и, уверен, региона".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе.

"Неслучайно, главы принятых мною недавно двух делегаций говорили об особом внимании к Шуше. Генеральный секретарь ИСЕСКО во время встречи со мной отметил, что они предложат объявить Шушу столицей исламской культуры. Этот шаг нас очень радует. Должен также сказать, что до сих пор этого почетного звания были удостоены два азербайджанских города – Баку и Нахчыван. Помню, ИСЕСКО принимает такое решение на несколько лет раньше, лишь спустя несколько лет город удостаивается этого почетного звания. Есть и очередность, и последовательность. Поэтому то, что такое заявление прозвучало в Баку, вызывает особую радость. В то же время в ходе недавней встречи с делегацией Тюркского совета генеральный секретарь Тюркского совета также выдвинул предложение о том, чтобы избрать Шушу культурной столицей тюркского мира. Посмотрите, какой интерес и какую большую любовь мы видим в тюркском и мусульманском мире в целом к нашему историческому городу. Это неслучайно. Поэтому, конечно, мы будем предпринимать шаги, связанные с дальнейшей жизнью Шуши. Я уже говорил, что в этом году должны быть проведены два мероприятия. Необходимо восстановить фестиваль "Хары бюльбюль" и дни поэзии Вагифа. Должен быть дан старт работам по восстановлению мавзолея Вагифа, и мы должны постараться восстановить мавзолей в этом году. Дни поэзии Вагифа будут проведены перед мавзолеем", - отметил глава государства.