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Президент: Мы до последнего старались защитить жизнь каждого солдата

Президент: Мы до последнего старались защитить жизнь каждого солдата Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk рассказал об одной из причин Победы Второй Карабахской войны.
Карабах
14 августа 2021 г. 22:03
Президент: Мы до последнего старались защитить жизнь каждого солдата

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk рассказал об одной из причин Победы Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что здесь сыграли роль многие факторы. Президент Азербайджана сказал: "В первую очередь, конечно же, решимость нашего народа, его непримиримая позиция и наша политика. Потому что я уже около 18 лет являюсь Президентом и все эти годы говорил, что мы любой ценой должны освободить свои земли и сделаем это. Просто мы должны были сделать это в правильный момент, и сделали. Мы не можем допустить ошибку. Потому что это - историческая ответственность, поэтому своевременно сделанные шаги привели вот к таким результатам. Непримиримый дух народа, конечно же, является одним из основных факторов. Потому что мы не забыли Карабах. Даже дети, не видевшие Карабаха и родившиеся в палаточных городках, жили одной мечтой, одной целью: пойти и вернуть свои земли. Именно тысячи таких молодых людей, как они, шли на смерть".

Президент Ильхам Алиев отметил, что одним из основных факторов являются и усиление нашей армии, оружие, техника, вопросы оснащения. "В последние годы было закуплено оружие, основанное на самых современных технологиях, и повысился профессионализм нашей армии. Оружие, технологии, конечно, решают многие вопросы. Но на местах земли берет, флаг водружает солдат. Если он идет в бой неохотно, то никакое оружие тебе не поможет. Эти факторы вели нас к Победе. Вся наша военная стратегия и закупка оружия служили одной цели - как нам освободить эти земли с малыми потерями, так и произошло. Никто не мог поверить, что наши потери составили менее 3-х тысяч. Жизнь любого человека ценна, но то, что в этой масштабной операции у нас было всего 2900 шехидов, конечно, показывает, что мы до последнего старались защитить жизнь каждого солдата", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: We tried to protect the lives of every soldier until the last moment
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz hər əsgərin canını son ana qədər qorumağa çalışırdıq"

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