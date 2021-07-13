Президент: Международные медиа задокументировали факты разрушения городов и сел

“В период оккупации Армения намеренно разрушила города и села, все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. Даже кладбища были стерты с лица земли. Цель Армении заключалась в том, чтобы стереть след азербайджанцев, ве

“В период оккупации Армения намеренно разрушила города и села, все культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях Азербайджана. Даже кладбища были стерты с лица земли. Цель Армении заключалась в том, чтобы стереть след азербайджанцев, веками живших на этих территориях. Город Агдам разрушен до такой степени, что его называют “Хиросимой Кавказа”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

Глава государства отметил, что после освобождения от оккупации города Физули азербайджанская армия не нашла там ни одного уцелевшего здания, чтобы поднять флаг Азербайджана: "Все они были разрушены Арменией. Регулярно организуются поездки зарубежных дипломатов и журналистов на освобожденные территории. Они стали свидетелями зверств, совершенных Арменией. Международные медиа задокументировали и осветили факты целенаправленного разрушения и осквернения культурного и религиозного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, разрушения городов и сел. Я направлю моим коллегам иллюстрированную книгу, в которой приведены короткая информация и фотоснимки, запечатлевшие состояние наших городов и сел до и после оккупации. В книге нашло отражение полное уничтожение религиозных и исторических памятников Азербайджана".