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Президент: Масштабы вандализма армян просто зашкаливают

Президент: Масштабы вандализма армян просто зашкаливают Мы взяли очень быстрые темпы восстановления освобожденных территорий, и главная цель – как можно быстрее вернуть бывших беженцев и переселенцев, они ждали слишком долго.
Карабах
24 сентября 2021 г. 11:34
Президент: Масштабы вандализма армян просто зашкаливают

Мы взяли очень быстрые темпы восстановления освобожденных территорий, и главная цель – как можно быстрее вернуть бывших беженцев и переселенцев, они ждали слишком долго.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Главным нашим препятствием, главным нашим соперником является время. Просто физически мы не можем это сделать за один год или же за полтора года. Поскольку, вы сами видели, там ничего нет, тотально разрушено все. И причем везде. Сотни километров я проехал из Баку в Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы – до Лачина, все разрушено. Сотни километров в другом направлении – со стороны Кельбаджара и Лачина, – все разрушено. Масштабы разрушений таковы, что просто поражают", - заявил президент.

"Там нет ничего – ни дорог, ни света, ни газа, ни воды. Ничего. Абсолютно. Все разрушено, и это было сделано не во время первой войны, а именно в период оккупации. Армяне по кирпичику разбирали здания лишь с одной целью – чтобы мы туда никогда не вернулись. Они все использовали, эти камни продавали. Они даже надгробные плиты продавали. Сбивали надписи умерших азербайджанцев и продавали в Армении. Делали из них надгробные плиты для своих умерших. Масштабы такого вандализма просто зашкаливают", - добавил И. Алиев.

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