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Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана

Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана "Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт"
Карабах
1 декабря 2020 г. 12:40
Президент: Живущие сегодня в Нагорном Карабахе - граждане Азербайджана

"Еще раз хочу сказать, - я уже говорил об этом, - мы все равно взяли бы и Лачин, и Кяльбаджар, и Агдам. У нас были планы, и мы последовательно двигались к ним. Но каждый должен знать, что Кяльбаджарский и Лачинский районы имеют очень сложный рельеф. Дорога, ведущая в Кяльбаджарский район раньше, в советское время, проходила через Агдеринский район. В советское время этот район назывался Мардакертским, там жили армяне. Другой дороги, можно сказать, не было. Сейчас мы вошли в Кяльбаджар из Гейгельского и Дашкесанского районов. Особенно учитывая зиму, сложный рельеф, у нас могли бы быть большие потери. При освобождении и Агдамского, и Лачинского, и Кяльбаджарского районов у нас могли бы быть большие потери и было бы потрачено много времени".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Ильхам Алиев.

"Поэтому наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт. Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты. Посмотрите, мы сейчас прокладываем железную дорогу из Барды в Агдам. Расстояние от Агдама до Ханкенди составляет 20-30 километров. А сколько времени займет поездка из столицы Армении в Ханкенди? На грузовых автомобилях, возможно, десять часов. Причем по сложным горным дорогам. А из Агдама в Ханкенди – полчаса.

Это будет диктовать наши дальнейшие перспективы. Поэтому мы должны быть готовы к этому и строить свою стратегию, предпринимать тактические действия так, чтобы отныне в этом регионе не было ни одного источника угрозы. Гарантом этого, конечно, является Азербайджанская армия. Если взглянуть на географию данного региона, то каждый может увидеть, что сегодня Армению с Нагорным Карабахом связывает коридор шириной 5 километров", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır"

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