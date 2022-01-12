Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем

"Мы неоднократно в случае незаконных поездок официально уведомляли об этом российскую сторону. Наш министр обороны неоднократно отправлял письма своему коллеге, глава миротворческой миссии ставился в известность, подобные шаги также были предприняты в свя

"Мы неоднократно в случае незаконных поездок официально уведомляли об этом российскую сторону. Наш министр обороны неоднократно отправлял письма своему коллеге, глава миротворческой миссии ставился в известность, подобные шаги также были предприняты в связи с недавним незаконным визитом Валери Пекрес".

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства сказал, что, конечно, это раздражает азербайджанскую сторону: "Нам даются ответы типа, мы не видели, не знали, они проехали на какой-то обычной машине и так далее. Хотя, конечно, это не убедительно. Это была организованная поездка, потому что Валери Пекрес не смогла проехать с сопровождением, они проехали в очень ограниченном количестве. Рядом с ней находился бывший министр иностранных дел Франции, еврокомиссар Барнье и один из депутатов. Они отправились туда и вернулись тайно. Новости появились уже после их возвращения, потому что, видимо, они опасались, что мы их задержим в Лачынском коридоре. Лачынский коридор находится под нашим контролем. Мы можем задержать там любой автомобиль, и никто не может нам ничего сказать".