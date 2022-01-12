О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем

Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем "Мы неоднократно в случае незаконных поездок официально уведомляли об этом российскую сторону. Наш министр обороны неоднократно отправлял письма своему коллеге, глава миротворческой миссии ставился в известность, подобные шаги также были предприняты в свя
Карабах
12 января 2022 г. 21:06
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Ильхам Алиев

"Мы неоднократно в случае незаконных поездок официально уведомляли об этом российскую сторону. Наш министр обороны неоднократно отправлял письма своему коллеге, глава миротворческой миссии ставился в известность, подобные шаги также были предприняты в связи с недавним незаконным визитом Валери Пекрес".

Как сообщает Report, об этом 12 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства сказал, что, конечно, это раздражает азербайджанскую сторону: "Нам даются ответы типа, мы не видели, не знали, они проехали на какой-то обычной машине и так далее. Хотя, конечно, это не убедительно. Это была организованная поездка, потому что Валери Пекрес не смогла проехать с сопровождением, они проехали в очень ограниченном количестве. Рядом с ней находился бывший министр иностранных дел Франции, еврокомиссар Барнье и один из депутатов. Они отправились туда и вернулись тайно. Новости появились уже после их возвращения, потому что, видимо, они опасались, что мы их задержим в Лачынском коридоре. Лачынский коридор находится под нашим контролем. Мы можем задержать там любой автомобиль, и никто не может нам ничего сказать".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Laçın dəhlizi bizim nəzarətimiz altındadır, istənilən maşını saxlaya bilərik"

Самое важное

Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым
Президент: Наказание за коррупцию и взяточничество будет очень суровым
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2022 г. 14:12
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
Глава МИД проинформировал помощника госсекретаря США о провокации Армении
11 января 2022 г. 20:59
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
Минобороны: Ситуация на Кяльбаджарском направлении обострилась
11 января 2022 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi