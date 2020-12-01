Президент: Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил

Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов

"В целом, экономический, сельскохозяйственный, туристический потенциал всех освобожденных регионов велик. Мы должны, умело использовав этот потенциал, превратить Карабахский регион в один из самых красивых регионов не только Азербайджана, но и мира, и уверен, что добьемся этого".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России. Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов. Могу сказать, что в первоначальной версии подписанного 10 ноября совместного Заявления было положение о сохранении этого коридора под контролем армянских вооруженных сил. Я выступил против этого и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это – очень большое достижение.

Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил. Также должен сказать, что над первоначальной версией Заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после освобождения города Шуша от оккупантов. В первоначальной версии Заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности", - добавил глава государства.