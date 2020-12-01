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Президент: Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил

Президент: Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов
Карабах
1 декабря 2020 г. 12:29
Президент: Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил

"В целом, экономический, сельскохозяйственный, туристический потенциал всех освобожденных регионов велик. Мы должны, умело использовав этот потенциал, превратить Карабахский регион в один из самых красивых регионов не только Азербайджана, но и мира, и уверен, что добьемся этого".

Как сообщает Report, об этом в своем обращении к народу сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Стратегическое значение Лачинского района в то же время заключается в том, что по территории района и через город Лачин проходит Лачинский коридор. Как вам известно, этот коридор передан под контроль миротворческих сил России. Долгие годы коридор находился под контролем армянских вооруженных сил, оккупантов. Могу сказать, что в первоначальной версии подписанного 10 ноября совместного Заявления было положение о сохранении этого коридора под контролем армянских вооруженных сил. Я выступил против этого и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это – очень большое достижение.

Лачинский коридор очищен от армянских оккупационных сил. Также должен сказать, что над первоначальной версией Заявления шла активная работа, особенно в короткий срок после освобождения города Шуша от оккупантов. В первоначальной версии Заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого и сказал, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны. Для обеспечения мер безопасности в рамках коридора необходимости в таком широком коридоре нет. Поэтому я посчитал это абсолютно неприемлемым предложением и высказал свое мнение. Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной 5 километров. Коридор шириной 5 километров охватывает достаточное расстояние и для нас, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Laçın dəhlizi erməni işğalçı qüvvələrindən təmizlənib"

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