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Президент: Армянское правительство должно перестать пытаться переписать историю

Президент: Армянское правительство должно перестать пытаться переписать историю Конституция Азербайджана предусматривает равные права для всех этносов, проживающих в стране, в том числе и армян.
Карабах
16 июня 2022 г. 10:47
Президент: Армянское правительство должно перестать пытаться переписать историю

Конституция Азербайджана предусматривает равные права для всех этносов, проживающих в стране, в том числе и армян.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Азербайджан - многонациональная страна. Армянское население не самое большое этническое меньшинство в Азербайджане. Наша Конституция предусматривает равные права для всех этнических групп, проживающих в Азербайджане, в том числе и проживающих тут армян", - заявил глава государства.

"Но к сожалению, мы слышим от армянского правительства заявления о так называемом статусе Нагорного Карабаха, что абсолютно контрпродуктивно и опасно, в том числе и для самой Армении", - заявил президент Ильхам Алиев.

"Армянское правительство должно перестать пытаться переписать историю. История уже написана", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Ermənistan hökuməti tarixi yenidən yazmaq cəhdlərindən əl çəkməlidir”

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