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Ильхам Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению

Ильхам Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению "Когда наши земли были захвачены, ни одна страна не поддержала нас, не оказала нам моральную поддержку. Все основные силы поддержали Армению, и сегодняшняя история это еще раз показывает. Посмотрите, какие страны наиболее враждебно относятся сегодня к Азе
Карабах
15 октября 2023 г. 18:54
Ильхам Алиев: Когда наши земли были захвачены, все основные силы поддержали Армению

"Когда наши земли были захвачены, ни одна страна не поддержала нас, не оказала нам моральную поддержку. Все основные силы поддержали Армению, и сегодняшняя история это еще раз показывает. Посмотрите, какие страны наиболее враждебно относятся сегодня к Азербайджану. Те страны, которые в то время, в 1992-1993 годах были рядом с Арменией, подстрекали их к оккупации, поддерживали оккупацию и оправдывали их. За эти 30 лет ничего не изменилось".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

Отметив, что наш народ столкнулся с большими трагедиями, один миллион человек остались без крова, что наши земли были полностью разрушены, глава государства сказал: "Сегодня каждый, кто приезжает на освобожденные земли, своими глазами видит зверства армян. Не осталось ни одного целого здания, против нас проведена этническая чистка, против нас был совершен геноцид, Ходжалинский геноцид. Более 10 стран признали Ходжалинский геноцид, движение "Справедливость к Ходжалы" получило широкий международный размах. Путь, пройденный нами с того сложного периода по сегодняшний день, - это путь чести и достоинства. Мы мобилизовались, накопили силы".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: When our lands were occupied all major powers were behind Armenia and today's history shows it
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Torpaqlarımız işğal altına düşəndə bütün əsas güclər Ermənistanın arxasında idi"

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