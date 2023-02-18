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Президент: Какие-либо положения о Карабахе в мирном договоре недопустимы

Президент: Какие-либо положения о Карабахе в мирном договоре недопустимы Встреча прошла хорошо, по-моему, прошла конструктивно. Были обсуждены многие вопросы, в том числе подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Карабах
18 февраля 2023 г. 19:50
Президент: Какие-либо положения о Карабахе в мирном договоре недопустимы

Встреча прошла хорошо, по-моему, прошла конструктивно. Были обсуждены многие вопросы, в том числе подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 18 февраля в интервью телеканалам в Мюнхене.

Отвечая на вопрос о совместной встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, глава государства сказал: "Конечно, я еще раз изложил свою позицию. Главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы. Была представлена позиция Азербайджана также и по этому вопросу. Три дня назад мы получили ответные предложения Армении на наши предложения. Сейчас мы их изучаем".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sülh müqaviləsində Qarabağ haqqında hansısa iddianın olması qəbuledilməzdir"

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