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Президент: Инвестиции в Азербайджан будут вкладываться в большем объеме

Президент: Инвестиции в Азербайджан будут вкладываться в большем объеме "Создавая эти предприятия, мы решаем вопросы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Почему бы в Азербайджане не создать все необходимые нам отрасли промышленности? Просто и иностранные, и местные инвесторы должны верить в будущее нашей страны. Так было
Карабах
18 января 2021 г. 16:47
Президент: Инвестиции в Азербайджан будут вкладываться в большем объеме
Ильхам Алиев

"Создавая эти предприятия, мы решаем вопросы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Почему бы в Азербайджане не создать все необходимые нам отрасли промышленности? Просто и иностранные, и местные инвесторы должны верить в будущее нашей страны. Так было всегда, это есть и сегодня. Должен быть прекрасный инвестиционный климат".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению после закладки в Сумгайытском химическом промышленном парке фундамента заводов по производству сульфатной кислоты ООО "Азерсульфат", по производству стеклянной тары ЗАО "Glassica" и открытия предприятия по производству листового стекла методом термоформации ЗАО "Азерфлоат".

"В отчете Doing Business Всемирного банка мы входим в десятку самых реформаторских стран, а в мировом масштабе занимаем 28-е место. Должны быть стабильность, единство народа и власти, мир и спокойствие, безопасность, и мы добились этого. Война уже закончилась, нагорно-карабахский конфликт также остался в истории. Поэтому абсолютно уверен в том, что инвестиции в сегодняшний Азербайджан, в первую очередь, в ненефтяной сектор, будут вкладываться в большем объеме. Потому что если в прежние годы – в ситуации, когда война еще не была окончена, мы могли привлечь инвестиции, то сегодня сделать это будет легче", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycana investisiyalar daha böyük həcmdə gələcək"

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