Президент: Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда

"Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда".

"Именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем 7 октября.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, использовав право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН, полностью закрепил свой суверенитет и обеспечил нейтрализацию незаконных военных формирований на своей территории. С этой точки зрения предпринятые Азербайджаном шаги полностью соответствовали международному праву. Глава государства добавил, что, наоборот, государства, которые не понимают этого вопроса, имеют серьезные проблемы с международным правом из-за политики, проводимой ими в различных регионах мира.