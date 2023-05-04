4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Зангиланской районной центральной больницы.
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Было отмечено, что, согласно генеральному плану, общая территория новой больницы составляет 4,5 гектара. На территории больницы на 91 койку будут функционировать отделение инфекционных болезней и ряд построек технического назначения. В медицинском учреждении, которое будет оснащено самым современным медицинским оборудованием, будут созданы все условия для проведения обследования и лечения.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Зангиланской районной центральной больницы.
Охрана здоровья населения и оказание гражданам качественных медицинских услуг постоянно находятся в центре внимания главы государства. На освобожденных от оккупации территориях также проводится широкомасштабная работа для эффективной организации и осуществления медицинского обслуживания.