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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Зангиланской районной центральной больницы

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Зангиланской районной центральной больницы 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Зангиланской районной центральной больницы.
Карабах
4 мая 2023 г. 21:10
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Зангиланской районной центральной больницы

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Зангиланской районной центральной больницы.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проекте здания больницы.

Было отмечено, что, согласно генеральному плану, общая территория новой больницы составляет 4,5 гектара. На территории больницы на 91 койку будут функционировать отделение инфекционных болезней и ряд построек технического назначения. В медицинском учреждении, которое будет оснащено самым современным медицинским оборудованием, будут созданы все условия для проведения обследования и лечения.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Зангиланской районной центральной больницы.

Охрана здоровья населения и оказание гражданам качественных медицинских услуг постоянно находятся в центре внимания главы государства. На освобожденных от оккупации территориях также проводится широкомасштабная работа для эффективной организации и осуществления медицинского обслуживания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası ən müasir tibbi avadanlıqla təchiz olunacaq

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