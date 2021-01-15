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Ильхам Алиев: Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома

Ильхам Алиев: Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома "Эта война навечно останется в нашей истории. Мы одержали победу ценой крови, жизни наших шехидов, благодаря отваге наших военнослужащих. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их близким! Все семьи шехидов окружены заботой
Карабах
15 января 2021 г. 19:34
Ильхам Алиев: Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома

"Эта война навечно останется в нашей истории. Мы одержали победу ценой крови, жизни наших шехидов, благодаря отваге наших военнослужащих. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да ниспошлет Аллах терпения их близким! Все семьи шехидов окружены заботой государства".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими в городе Шуша.

"Всем семьям шехидов государство предоставит квартиры, дома. Пособие для семей шехидов было увеличено с 300 до 500 манатов, и эти семьи всегда будут находиться в центре внимания. Семьям 9 тысяч шехидов, погибших в первой Карабахской войне, государство уже предоставило квартиры и дома. Наши раненные военнослужащие окружены заботой государства. Будет решен вопрос реабилитации военнослужащих, ставших инвалидами, обеспечения их современными протезами. Тысячи военнослужащих, проявивших героизм на войне, награждены мною высокими орденами и медалями. "Орден Отечественной войны" является высшим военным орденом Азербайджана. Орден "Победа", орден "Карабах". Названия всех этих орденов предложил я сам. Военнослужащим, отличившимся в освобождении наших поселков и городов, вручены медали, носящие названия данных районов. Успешно продвигаясь по пути победы до Шуши, наша армия освободила Джебраильский, Физулинский, Ходжавендский районы, поселки Суговушан, Гадрут, горную гряду Муровдаг, южную часть Лачинского района, Губадлинский, Зангиланский районы и 8 ноября - город Шуша. 9 ноября враг сдался, поднял белый флаг, капитулировал и признал свое поражение", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcək"

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