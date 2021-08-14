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Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не провели этническую чистку

Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не провели этническую чистку "В период войны вместе со словами «Ну что, Пашинян?» я неоднократно говорил: пусть сам Пашинян назовет мне дату, когда уберется с наших земель, и в тот же день мы остановим войну. Так и случилось. 9 ноября он назвал дату, 10 ноября ночью подписал акт о ка
Карабах
14 августа 2021 г. 22:19
Президент Ильхам Алиев: В отличие от армян мы не провели этническую чистку

"В период войны вместе со словами «Ну что, Пашинян?» я неоднократно говорил: пусть сам Пашинян назовет мне дату, когда уберется с наших земель, и в тот же день мы остановим войну. Так и случилось. 9 ноября он назвал дату, 10 ноября ночью подписал акт о капитуляции. Мы остановились, и вновь сдержали свое слово, не пошли вглубь. То есть, в отличие от армян мы не провели этническую чистку, не совершили военных преступлений, вели войну достойно, не наносили удары по гражданским лицам. Даже армянских солдат без надобности не уничтожали".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил: "Через месяц после войны на нашу землю была направлена большая диверсионная группа. Они были арестованы, хотя могли бы быть и уничтожены, потому что они убили 4 наших военных. Но мы их не тронули. То есть, у войны свои правила, и все должно быть достойно. И в войне, и в гражданской жизни, и в быту, и дома, и на работе, и в политике достоинство должно быть основным принципом. Поэтому в нынешних условиях, конечно же, у нас другие планы. Но Вторая Карабахская война останется в истории азербайджанского народа навечно".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Unlike the Armenians, we did not carry out ethnic cleansing
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Ermənilərdən fərqli olaraq biz etnik təmizləmə aparmadıq"

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