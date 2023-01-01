Президент Ильхам Алиев: Успешно реализуется программа «Великое возвращение»

Успешно реализуется также и программа «Великое возвращение». В нескольких городах строительные работы уже приобрели широкий размах. В первую очередь в Шуше, одновременно в Агдаме, Физули, Зангилане и Лачине ведется масштабная созидательная работа, строятс

Успешно реализуется также и программа «Великое возвращение». В нескольких городах строительные работы уже приобрели широкий размах. В первую очередь в Шуше, одновременно в Агдаме, Физули, Зангилане и Лачине ведется масштабная созидательная работа, строятся больницы, школы и жилые дома.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что уже утверждены генеральные планы более десяти сел, и он лично заложил фундамент нескольких из них, глава государства отметил: «В целом, должен сказать, что подготовлены и утверждены генеральные планы всех освобожденных городов и сел. Все работы будут осуществляться в соответствии с этими генпланами. В то же время все наши планы отражены в программе «Великое возвращение», и я уверен, что сотни тысяч бывших переселенцев в ближайшее время вернутся на родные земли».

Президент Азербайджана отметил, что параллельно с этим ведутся работы по разминированию. «К сожалению, Армения не предоставила нам точные карты минных полей. В результате подрыва на минах в послевоенный период около 300 азербайджанцев либо погибли, либо получили серьезные ранения», - добавил глава государства.