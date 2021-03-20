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Президент Ильхам Алиев: Шуша ждала нас!

Президент Ильхам Алиев: Шуша ждала нас! Шуша сохранила национальный дух Азербайджана
Карабах
20 марта 2021 г. 10:29
Президент Ильхам Алиев: Шуша ждала нас!
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"Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть об освобождении Шуши, я сказал: "Шуша, ты свободна!". Сегодня мы отмечаем в свободной Шуше наш национальный праздник – Новруз байрамы. 28 лет Шуша находилась в плену. 28 лет она разрушалась и уничтожалась ненавистным врагом. Исторический облик Шуши подвергался разрушениям. Враг хотел арменизировать Шушу, стереть в Шуше наследие азербайджанского народа. Но это ему не удалось".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении с Джыдыр-дюзю в Шуше.

"Да, Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого. Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас. И мы должны были прийти и пришли. Но для этого мы должны были набраться сил, подготовиться к этому. По всем направлениям необходимо было провести подготовительную работу, и она проводилась. Мы должны были обеспечить развитие нашей страны. Обеспечить единство нашего народа. Для страны, народа, вышедших из гражданской войны, это было не так легко. Процессы, происходившие в стране после гражданской войны по настоящее время, сплотили наш народ вокруг единой идеи - идеи освобождения наших земель. Мы смогли обеспечить это национальное единство, национальную солидарность. Без этого не было бы и Победы", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Düşmən Şuşada Azərbaycan xalqının irsini silmək istəyirdi"

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