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Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и творим на всех освобожденных землях

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и творим на всех освобожденных землях Применив силу, мы освободили свои земли, признанные международным сообществом азербайджанские территории, восстановили свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, изгнали врага, уничтожили армянскую армию, поставили ее на колени.
Карабах
18 марта 2023 г. 15:18
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и творим на всех освобожденных землях

Применив силу, мы освободили свои земли, признанные международным сообществом азербайджанские территории, восстановили свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, изгнали врага, уничтожили армянскую армию, поставили ее на колени.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Сегодня мы строим и творим. Строим и творим, в том числе здесь, в селе Талыш, в поселке Суговушан, в Гадруте, Шуше, на всех других освобожденных землях", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We are building and creating in all liberated lands
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün biz azad edilmiş bütün torpaqlarda qurub-yaradırıq"

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