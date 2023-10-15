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Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие "Для меня самой большой наградой является то, что слова, которые я сказал в свое время – еще в период оккупации, сегодня повторяет народ. Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать".
Карабах
15 октября 2023 г. 18:17
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие

"Для меня самой большой наградой является то, что слова, которые я сказал в свое время – еще в период оккупации, сегодня повторяет народ. Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать".

Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджанской Республики в городе Ханкенди 15 октября.

"И когда остановилась Вторая Карабахская война, азербайджанский народ знал, что я знаю это. Не прошло и трех лет с того дня, а мы уже здесь, в Ханкенди, в центре Ханкенди, под гербом Азербайджана, под флагом Азербайджана. Это большое счастье и историческое событие. Говорить сейчас об этой истории мне, наверное, было бы не очень правильно, потому что эту историю пережили мы, эту историю создали мы", – отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Today we are in the center of Khankendi, under the Flag of Azerbaijan, and it is a historic event
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Biz bu gün Xankəndinin mərkəzindəyik, Azərbaycan Bayrağı altında, bu, tarixi hadisədir"

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