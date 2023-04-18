Президент Ильхам Алиев: Сборищу шутов-сепаратистов следует знать, что нельзя испытывать наше терпение

Сепаратистам, выдумавшим в настоящее время себе вымышленные имена, - один называет себя президентом, другой – министром, третий, не знаю, председателем парламента, - этому сборищу шутов следует, наконец, знать, что нельзя испытывать наше терпение.

Сепаратистам, выдумавшим в настоящее время себе вымышленные имена, - один называет себя президентом, другой – министром, третий, не знаю, председателем парламента, - этому сборищу шутов следует, наконец, знать, что нельзя испытывать наше терпение.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Выразив уверенность в том, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана, глава государства отметил: «Просто эти пиявки, эти дикие звери, сепаратисты не позволяют. Не дают этим людям жить спокойно, 30 лет держали их в качестве заложников. Поэтому моя позиция такова, - пусть каждый услышит это, - как руководство Армении, так и стоящие сегодня за ними силы, - никто не сможет повлиять на нашу волю. Мы доказали это во время войны и после нее. Если понадобится, еще раз докажем в любой форме».