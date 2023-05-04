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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан.
Карабах
4 мая 2023 г. 20:33
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проекте.

Было отмечено, что административное здание будет расположено в центре города на пересечении основных улиц. Эта территория находится вблизи от основных общественных объектов, учебных заведений, профессионального училища, мемориального парка и мечети. Было сообщено, что благодаря конструкции трехэтажного здания его можно будет увидеть из различных точек города. Внутренняя часть административного здания спроектирована в виде атриума. А последовательная конструкция соединяет две части здания. По краю кровли будет выложена фасадная композиция в виде ветряных турбин. На крыше будут установлены солнечные панели. Конструкция кровли создает условия для естественного освещения внутренней части здания и возможность для дополнительных мест при проведении крупных мероприятий.

В здании, где будут функционировать местные управления, отделы и секторы ряда государственных и правительственных структур, планируется создать залы заседаний и учебные кабинеты различного типа, а также многофункциональные служебные помещения. Вокруг административного здания будут функционировать различные места отдыха и объекты общественного питания.

После ознакомления с проектом президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev participated in groundbreaking ceremony for administrative building in Zangilan city
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan lideri Zəngilan şəhərində inzibati binanın təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edib

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