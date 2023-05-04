Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан.

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Зангилан.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проекте.

Было отмечено, что административное здание будет расположено в центре города на пересечении основных улиц. Эта территория находится вблизи от основных общественных объектов, учебных заведений, профессионального училища, мемориального парка и мечети. Было сообщено, что благодаря конструкции трехэтажного здания его можно будет увидеть из различных точек города. Внутренняя часть административного здания спроектирована в виде атриума. А последовательная конструкция соединяет две части здания. По краю кровли будет выложена фасадная композиция в виде ветряных турбин. На крыше будут установлены солнечные панели. Конструкция кровли создает условия для естественного освещения внутренней части здания и возможность для дополнительных мест при проведении крупных мероприятий.

В здании, где будут функционировать местные управления, отделы и секторы ряда государственных и правительственных структур, планируется создать залы заседаний и учебные кабинеты различного типа, а также многофункциональные служебные помещения. Вокруг административного здания будут функционировать различные места отдыха и объекты общественного питания.

После ознакомления с проектом президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания.