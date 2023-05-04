Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Губадлы

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Губадлы.

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Губадлы.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проекте.

Было сообщено, что административное здание будет построено на въезде в город на территории один гектар, обозначенной в соответствии с генеральным планом как деловая зона. В ходе разработки концепции здания были предусмотрены использование элементов национальной архитектуры, зеленые фасады и кровельные решения, а также интеграция солнечных панелей. В трехэтажном здании будет создана подземная парковка для автомобилей. Внутренняя планировка здания обеспечивает визуальную связь различных этажей. Такой подход создаст условия для формирования динамичной и отвечающей современным требованиям деловой среды.

Первый этаж здания предусмотрен для зала заседаний и учебных кабинетов различного типа, а также многофункциональных сфер обслуживания. Здесь также будут функционировать местные управления, отделы и секторы ряда государственных и правительственных структур. А на втором и третьем этажах планируется создать рабочие зоны в соответствии с различными категориями.

При строительстве административного здания будут использованы металлические конструкции. Фасадное решение и плоская кровля позволят установить солнечные панели, а также органично интегрировать зеленые элементы.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания.