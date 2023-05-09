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Президент Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю

Президент Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю 9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю, которая реставрируется Фондом Гейдара Алиева.
Карабах
9 мая 2023 г. 17:00
Президент Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю

9 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю, которая реставрируется Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что восстановлены могила и надгробный памятник одной из выдающихся личностей XIX века, поэта, художника, каллиграфа, музыковеда, ученого-энциклопедиста Мир Мохсуна Навваба Карабаги, сыгравшего особую роль в развитии литературной среды Карабаха.

В годы оккупации города Шуша могила Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю была полностью разрушена армянами. Фонд Гейдара Алиева в марте этого года начал соответствующие работы на территории, восстановлен надгробный памятник.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы на могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги.

Отметим, что в этом году исполняется 190 лет со дня рождения выдающегося ученого. Реставрационные работы, проведенные Фондом Гейдара Алиева, являются данью уважения памяти ученого и поэта, а также еще одним вкладом в дело сохранения наших культурных ценностей.

Напомним, что Мир Мохсун Навваб Карабаги родился в 1833 году в Шуше, жил и творил там. Он умер в 1918 году.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev visits Mir Mohsun Navvab Garabaghi's tomb in Jidir Duzu plain
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Cıdır düzündə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağinin məzarını ziyarət edib

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