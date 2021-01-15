Президент Ильхам Алиев поднял в Шуше флаг Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в центре освобожденного от оккупации города Шуша

Президент Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в центре освобожденного от оккупации города Шуша.

Как сообщает Report, флаг был поднят в ходе поездки главы государства на освобожденные от оккупации территории.

Президент вначале встал на колени и поцеловал флаг. Затем флаг Азербайджана был поднят.

14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша заложил фундамент дороги Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Затем президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в освобожденной от оккупации культурной столице Азербайджана - городе Шуша.