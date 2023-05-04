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Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Зангиланского конгресс-центра

Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Зангиланского конгресс-центра 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством Зангиланского конгресс-центра.
Карабах
4 мая 2023 г. 19:47
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством Зангиланского конгресс-центра

4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством Зангиланского конгресс-центра.

Как сообщает Report, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что спроектированная территория конгресс-центра составляет 2,2 гектара. Здесь, наряду со зданием центра, строятся ресторан и павильон. Конгресс-центр рассчитан 605 мест. А в ресторане будет 240 мест.

На территории будут созданы озеленительные полосы, наземная парковка для автомобилей.

Согласно концепции экологической архитектуры, на крыше будет создана зеленая зона и установлены солнечные панели. В Конгресс-центре будут проводиться различные мероприятия международного и государственного значения.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev views construction progress of Zangilan Convention Center
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Zəngilan Konqres Mərkəzinin tikintisi ilə tanış olub

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