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Президент объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана

Президент объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана "Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона".
Карабах
5 января 2021 г. 17:06
Президент объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана

"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

Отметив, что работам по восстановлению Шуши уже дан старт, глава нашего государства сказал: "Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edirəm"

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