Президент объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана

"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона".

"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

Отметив, что работам по восстановлению Шуши уже дан старт, глава нашего государства сказал: "Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен".