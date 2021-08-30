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Президент Ильхам Алиев: Нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением

Президент Ильхам Алиев: Нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением "Как вам известно, переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата"
Карабах
30 августа 2021 г. 18:20
Президент Ильхам Алиев: Нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением
Ильхам Алиев

"Как вам известно, переговорный процесс продолжался около 30 лет и не дал никакого результата".

Как сообщает Report, об этом, выступая на церемонии официального открытия Дней поэзии Вагифа, заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Нынешний ход событий, период Второй Карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда не решился бы путем переговоров. Потому что нас, азербайджанцев, хотели заставить смириться с этим положением. Старались представить эту ситуацию, то есть, замороженный конфликт как безальтернативный вариант. У нас же было абсолютно другое мнение, и я этого никогда не скрывал. Я говорил, что если этот вопрос не будет решен мирным путем, то мы восстановим свою территориальную целостность военным путем. Все нормы и принципы международного права признают за нами это право. Это право нам дают Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, историческая справедливость. Мы добились этого", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке They wanted us, Azerbaijanis, to come to terms with this situation: Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bizi, azərbaycanlıları bu vəziyyətlə barışdırmaq istəyirdilər"

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