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Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок

Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок Число людей, возвращающихся
Карабах
19 июля 2025 г. 21:54
Президент Ильхам Алиев: Карабах и Восточный Зангезур – это уже небольшой райский уголок

Число людей, возвращающихся на освобожденные земли, растет и отныне будет расти еще более высокими темпами. Потому что в первые четыре года мы занимались большей частью инфраструктурными проектами. Основную часть мы, можно сказать, завершили. Весь Карабах и Восточный Зангезур уже обеспечены кольцевой электрической сетью, они интегрированы в традиционное электрическое хозяйство Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства отметил, что после завершения большинства инфраструктурных проектов, большая часть средств будет направлена на строительство жилых домов. Вчера в два села Ходжалинского района вернулись люди. Число населенных пунктов, где живут бывшие переселенцы, достигло уже восемнадцати.

Напомнив, что уже реализуется программа Великого возвращения, Президент отметил, что она будет претворяться в жизнь поэтапно, и число возвращающихся граждан с каждым месяцем, с каждым годом будет расти. Карабах и Восточный Зангезур возродятся.

"В начале Великого возвращения я сказал, что мы превратим этот регион в рай, и он уже стал небольшим райским уголком. Мы видим это здесь воочию", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur artıq cənnətin kiçik bir parçasıdır

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