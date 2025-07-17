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Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили первый жилой комплекс, построенный в Шуше

Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили первый жилой комплекс, построенный в Шуше 12:24
Карабах
17 июля 2025 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили первый жилой комплекс, построенный в Шуше

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили первый жилой комплекс, построенный в городе Шуша.

Как сообщает Report специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу нашего государства и председателя Халк Маслахаты Туркменистана о проделанной работе.

Общая площадь жилого комплекса, состоящего из 23 зданий, составляет около 8 гектаров. Фундамент этого комплекса был заложен Президентом Азербайджана в августе 2021 года. Всего в жилом комплексе имеется 450 квартир, 28 из которых - однокомнатные, 195 – двухкомнатные, 190 - трехкомнатные, 30 - четырехкомнатные и 7 - пятикомнатные. Здесь сданы в пользование служебные квартиры для бывших вынужденных переселенцев и лиц, работающих в различных государственных структурах в городе Шуша.

На сегодняшний день в этот жилой комплекс переселены 376 семей бывших вынужденных переселенцев, в общей сложности 1409 человек. На территории проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev and Chairman of Turkmenistan’s Halk Maslahaty visit first residential complex built in Shusha
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Şuşada inşa edilən birinci yaşayış kompleksində olublar

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