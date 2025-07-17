Президент Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетили первый жилой комплекс, построенный в Шуше

12:24

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили первый жилой комплекс, построенный в городе Шуша.

Как сообщает Report специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу нашего государства и председателя Халк Маслахаты Туркменистана о проделанной работе.

Общая площадь жилого комплекса, состоящего из 23 зданий, составляет около 8 гектаров. Фундамент этого комплекса был заложен Президентом Азербайджана в августе 2021 года. Всего в жилом комплексе имеется 450 квартир, 28 из которых - однокомнатные, 195 – двухкомнатные, 190 - трехкомнатные, 30 - четырехкомнатные и 7 - пятикомнатные. Здесь сданы в пользование служебные квартиры для бывших вынужденных переселенцев и лиц, работающих в различных государственных структурах в городе Шуша.

На сегодняшний день в этот жилой комплекс переселены 376 семей бывших вынужденных переселенцев, в общей сложности 1409 человек. На территории проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению.