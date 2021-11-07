Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дороги Победы

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша.

7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в город Шуша.

Как сообщает Report, вначале глава государства и первая леди приняли участие в открытии Дороги Победы в Физулинском районе.

Президент Ильхам Алиев снял белое покрывало с табло на Дороге Победы.

Строительство за короткий срок Дороги Победы является символом блестящей Победы, одержанной азербайджанским народом. Этот проект, в котором были использованы последние достижения инженерной мысли, высокие технологические возможности, был реализован в сложных во все времена года рельефных условиях. Не имеющий аналога в мире проект, осуществленный в столь короткое время, продемонстрировал всему миру силу Азербайджанского государства, его потенциал, а главное – решительность Президента Ильхама Алиева. Строительство автомобильной дороги, проложенной с целью увековечения тропы, использованной нашей доблестной армией при освобождении от ненавистного врага культурной столицы нашей страны - города Шуша и названной победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым «Дорогой Победы», осуществлялось под постоянным контролем главы государства.

Дорога Победы протяженностью 101 километр, берет начало от автомагистрали Гаджигабул-Минджеван-Зангезурский коридор и тянется до города Шуша. Она проходит через территорию Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, охватывает десятки населенных пунктов этих районов, включая города Физули и Шуша. Данный проект имеет исключительное значение еще и потому, что он, в первую очередь, служит обеспечению удобства людей, которые вернутся к родным очагам, созданию для них самых высоких стандартов жизни и быта.