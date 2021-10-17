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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.
Карабах
17 октября 2021 г. 17:01
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.

Как передает Report, глава государства заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Агдам и новой «умной деревни» в селе Довлетярли Физулинского района, разрушенной во время оккупации. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в международном аэропорту Физули. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра управления цифровой подстанцией ОАО "Азеришыг" в Физули.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке Физули, где они посадили деревья. Глава государства заложил фундамент первых жилых домов.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями местной общественности.

Затем глава государства заложил первый камень в основание мемориального комплекса Физули и города Физули.

Обширный отчет о визите будет представлен 18 октября.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva visit Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzulidə səfərdə olublar

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