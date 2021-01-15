Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джыдыр-дюзю.
Как передает Report, это произошло в рамках поездки главы государства в Шушу.
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева осмотрели окрестности на Джыдыр-дюзю, сделали памятное фото.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 января заложил основу дороги Физули-Шуша на 27 км-участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.
Далее президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили деоккупированную культурную столицу Азербайджана город Шуша.