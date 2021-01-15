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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева осмотрели окрестности на Джыдыр-дюзю, сделали памятное фото
Карабах
15 января 2021 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джыдыр-дюзю.

Как передает Report, это произошло в рамках поездки главы государства в Шушу.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева осмотрели окрестности на Джыдыр-дюзю, сделали памятное фото.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 января заложил основу дороги Физули-Шуша на 27 км-участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Далее президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили деоккупированную культурную столицу Азербайджана город Шуша.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cıdır düzündə olublar

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