Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джыдыр-дюзю

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева осмотрели окрестности на Джыдыр-дюзю, сделали памятное фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Джыдыр-дюзю.

Как передает Report, это произошло в рамках поездки главы государства в Шушу.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева осмотрели окрестности на Джыдыр-дюзю, сделали памятное фото.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 января заложил основу дороги Физули-Шуша на 27 км-участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Далее президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили деоккупированную культурную столицу Азербайджана город Шуша.