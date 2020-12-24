Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Губадлинском и Зангиланском районах.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев, который сам управлял автомобилем по дороге в Губадлы, сказал:

- Мы на территории Джебраильского района. На освобожденных землях. Справа наши села, разрушенные армянами. Направляемся в Губадлинский район.

Разрушенные виноградники. Все села разрушены. Опоры справа и слева от дороги установлены в короткий срок после освобождения земель от оккупации.

Все села разрушены. Враг ответит за эти преступления. Все наши села, исторические, религиозные памятники разрушены врагом. Весь мир должен увидеть это.

Памятник, оставшийся с советских времен. Он посвящен Второй Мировой войне. Его тоже разрушили.

Очередное разрушенное село.

Первая леди Мехрибан Алиева: Как оно называется?

Президент Ильхам Алиев: Село Геярчин Вейсалли. Оно разрушено армянскими фашистами. Даже фашисты во время Второй Мировой войны не чинили такого вандализма. Посмотрите, с какими варварами мы столкнулись, над какими злыми силами одержали победу! Мы освободили наш регион, Кавказ от фашистов. Мы восстановим все эти села. Но прежде всего все села, эти разрушения будут задокументированы и взяты на учет.

Проезжаем через территорию Зангиланского района.

Село Бабайлы. Оно тоже разрушено.

Нет ни одного уцелевшего здания. Посмотрите, все здания разрушены. Старое кладбище.

Прекрасная панорама Зангиланского района, живописные места. Мы все восстановим. А это село Агалы-3. Видно, здесь жили армяне. Но посмотрите, в каком положении жили. Я говорил, что армяне живут на оккупированных землях в нищете – вот доказательство. Пришли в наше село и разрушили его значительную часть.

Наши дома, захваченные армянами. Жители села Агалы-3 сейчас, наверное, узнают, чей это дом. Прийти сюда, оккупировать чужую землю, оставить людей без крова, жить в их домах, превратить эти дома в развалины, а потом утверждать, что это древняя армянская земля. Фальсификаторы, воры, лжецы, варвары почти 30 лет удерживали наши земли под оккупацией. Все эти видеодокументы станут вещественным доказательством для предъявления требования о контрибуции в правовой плоскости.

Село Агалы-1. Здесь тоже все разрушено. Но некоторые дома сохранились. Армяне жили в наших домах. Отныне мы сами будем жить в своих домах. А они пусть живут на своей родине.

Село Селели. Это село тоже разрушено. Посмотрите, в какое состояние его привели. Еще до войны я говорил, что все наши села, города разграблены. Армяне увезли кровельные покрытия, оконные рамы, все. Откровенно воровали, эксплуатировали наши земли.

Половину дома снесли и жили на той стороне. Посмотрите, во что превратили. Грабители!

Варвары пронеслись по этим землям, разрушили их, чтобы население Азербайджана никогда сюда не возвращалось. Иншаллах, все вернемся. Все разрушено.

Первая леди Мехрибан Алиева: Там, наверное, воинская часть.

Президент Ильхам Алиев: Там уже поднят флаг Азербайджана. Построили воинские части, чтобы вечно удерживать наши земли под оккупацией, но мы изгнали их, выдворили с наших земель. Хозяева земель возвращаются.

Посмотрите, как вырубили деревья. Посмотрите, что натворили варвары, все деревья вырубили. Зангилан обладает богатой природой, уникальными лесами. Чинары. Посмотрите, что сделал враг. Пусть весь мир посмотрит, кого до сих пор защищают проармянские силы. Пусть посмотрят, раскроют глаза страны, которые принимали резолюции против нас. Лицемерные политики, откройте глаза, смотрите. Ваши парламенты приняли резолюции. Для нас эти резолюции ничего не значат, они просто клочок бумаги. Но дело в том, что против нас вновь выдвигаются необоснованные обвинения. Депутаты парламента Франции, депутаты парламентов Бельгии, Голландии, посмотрите, что натворили ваши любимые армяне на этих землях. Откройте карту и посмотрите, посмотрите энциклопедию, составной частью какой страны являются Зангиланский, Губадлинский районы. Вы принимаете резолюции. Оставьте их себе. Они, видите ли, обвиняют Азербайджан.

Губадлинское село Ханлыг. За это село шли ожесточенные бои. Армяне присвоили нашему историческому, древнему селу уродливое название. Село Ханлыг расположено на территории Губадлинского района. Сейчас мы находимся на территории Губадлинского района. Армяне создали для себя в селе Ханлыг военное укрепление, военную базу. В селе Ханлыг было проведено незаконное заселение. Здесь незаконно были расселены доставленные из-за рубежа армяне. Это тоже считается военным преступлением. Согласно Женевским конвенциям, страна, осуществляющая незаконное заселение на оккупированных землях, совершает преступление. Посмотрите, на деньги армян, проживающих за рубежом, в Ханлыге построен поселок для приехавших из-за рубежа армян.

Сельскохозяйственная техника. Произведена в 50-е годы ХХ века. Армяне, проживающие за рубежом, совершили преступление. Из-за рубежа доставили и поселили их на наших землях. Снесли дома азербайджанцев в поселке Ханлыг и построили дома для армян. А это машина армян. Вот на этих машинах они ездили. А это имена наших отважных солдат. Они написали свои имена на этих домах. Билясувар, Шабран, Сабирабад, Шуша, Огуз. Вот ответ на незаконное заселение. А вот еще машины армян, смотрите.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в село Ханлыг Губадлинского района, где было проведено незаконное заселение, встретились здесь с военнослужащими.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, ребята.

Солдаты: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Как дела? Как поживаете?

Солдаты: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Как идет служба?

Солдаты: Отлично. Все хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. Это поселок, который армяне построили в нашем древнем селе. Наши дома были снесены, после чего на деньги приехавших из-за рубежа армян построен поселок. Сегодня здесь живем мы. Вы здесь живете и несете службу. Мы вернулись на родные земли. Освободили их на поле боя. Прогнали врага с наших земель благодаря таким солдатам, как вы. Весь мир увидел, на что способен азербайджанский солдат, азербайджанский офицер.

Подходите сюда, ребята.

Солдаты: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Это – наша древняя земля. Наш народ веками жил на этих землях.

Солдат: Машаллах, герой, настоящий герой.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, здравствуйте. Потом сфотографируемся.

Мы продемонстрировали нашу силу на поле боя. Прогнали армян с наших земель. Подняли флаг Азербайджана на наших землях. Осуществили самую сокровенную мечту азербайджанского народа, на поле боя, а не путем переговоров. Нас обманывали. За эти 27 лет армяне возвели здесь для себя поселок, перебросили армян из-за рубежа. Присвоили поселку Ханлыг какое-то уродливое армянское название.

Солдаты: Ваши слова «Мы прогнали их как собак» – наш лозунг.

Президент Ильхам Алиев: Они увидели нашу силу. Они считали, что вечно будут жить на наших землях и диктовать нам свою волю. Наше терпение иссякло, и я сказал: Вперед.

Солдаты: Слава, слава Вам, да здравствует Азербайджан! Да хранит Вас Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Отважные азербайджанские солдаты продемонстрировали свою силу всему миру. Мне сообщают, что в настоящее время в высших военных школах ведущих стран мира изучают нашу боевую тактику. Это – новшество, война ХХI века. Мы освободили наши земли от оккупантов за счет профессионализма, воли, национального духа, героизма.

Солдаты: Благодаря Вашему руководству и Вашей воле.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Солдаты: Мы гордимся Вами. Да здравствует Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Да здравствуют азербайджанский солдат!

Солдаты: Карабах – это Азербайджан!

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся.

Солдат: С днем рождения, живите сто лет, да ниспошлет Вам Аллах долголетия!

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились к город Губадлы.

По территории Губадлинского района протекают две крупные реки: Хакари и Базарчай. Вот одна из них, смотрите. Скорее всего, это – река Хакари. А это село Ашагы Моллу. Фотография нашего шехида Аскерова Руфата. Да упокоит Аллах его душу! Да упокоит Аллах душу всех наших шехидов!

Первая леди Мехрибан Алиева: Да упокоит Аллах их душу!

Президент Ильхам Алиев: Прекрасная панорама Губадлинского района. И вновь разрушенное село. Мы все отстроим заново – и дороги, и всю инфраструктуру. Красивая панорама.

А это, наверное, Базарчай, потому что с одной стороны Губадлы протекает река Хакари, а с другой – Базарчай, отсюда видно. Ее называют еще рекой Баргюшад. Село Газьян. Посмотрите, там что-то написано на армянском. Это надо снести, снесите.

Село Дилелимюскенли. Оно тоже разрушено. Все дома разрушены. Осталось несколько домов, в которых жил враг. А вот село Сарай. Оно расположено недалеко от города Губадлы. Это село тоже разрушено.

Посмотрите, во что превратил враг город Губадлы. Все здания разрушены. Но для себя построили воинскую часть. А это город Губадлы. Здесь у них, наверное, был склад. Этот дом тоже снесен. У въезда в Губадлы армяне построили военную базу. Появилось солнце. Природа тоже приветствует нас. Хозяева пришли на эту землю. Посмотрите, в каком состоянии находится город Губадлы. Во что враг превратил наш город.

Президент Ильхам Алиев поднял в Губадлы флаг Азербайджана.

Глава государства выступил здесь.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Сегодня с утра шел дождь, но когда мы доехали до Губадлы, выглянуло солнце. Природа тоже приветствует нас. В Губадлы вернулись его хозяева. Освобождение Губадлы от оккупации стало историческим событием. Освобождение 25 октября города Губадлы приблизило нашу победу. За Губадлы шли ожесточенные бои, у нас были шехиды. В их числе – уроженец Губадлинского района Национальный герой Шукюр Гамидов, который героически погиб в боях за родной край. Я присвоил Шукюру Гамидову звание Национального героя после апрельских боев за проявленный героизм. Да упокоит Аллах его душу! Да упокоит Аллах душу всех наших шехидов! Азербайджанские военнослужащие, в том числе Шукюр Гамидов, были награждены государством высокими боевыми орденами.

Операция по освобождению Губадлинского района продлилась несколько дней. После освобождения 20 октября города Зангилан, естественно, нашим очередным направлением был Губадлинский район, армяне создали в городе мощные укрепления. Сегодня от города ничего не осталось, все здания разрушены, снесены, все расположенные вдоль дороги села и поселки Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского районов разрушены. Но здесь, у въезда в город враг создал военную базу. На этих высотах дислоцировались воинские формирования врага. Поэтому освобождение города Губадлы было не таким уж легким делом. В первую очередь, необходимо было уничтожить укрепления армян, одно из них располагалось в поселке Ханлыг. Они создали там мощное укрепление и превратили поселок Ханлыг в своего рода базу для себя. Проживающие за рубежом армяне возвели там поселок. Сейчас в этом поселке расположились азербайджанские солдаты. За счет денег проживающих за рубежом армян из-за рубежа были доставлены армяне, которых незаконно разместили в Губадлы. Это само по себе является военным преступлением. Армянское государство ответит за это и все остальные преступления.

Для освобождения Губадлы нам в первую очередь необходимо было взять эти высоты, потому что с этих высот враг систематически обстреливал наших военнослужащих. Одновременно по нам вели обстрел с территории Армении. Учитывая, что Азербайджан не имел намерений переходить на территорию Армении, и я неоднократно говорил об этом во время войны, они считали, что, воспользовавшись этими возможностями, смогут предотвратить наше наступление. Расстояние отсюда, от города Губадлы до границы с Арменией, вот с того направления – 5 километров. Они обстреливали наших солдат, военнослужащих оттуда, используя тяжелую артиллерию, и с этих высот с применением различных видов оружия. Поэтому губадлинская операция требовала особого профессионализма и самоотверженности. И Азербайджанская армия проявила этот профессионализм и самоотверженность. В первую очередь, были взяты господствующие высоты над городом, близлежащие села, в том числе поселок Ханлыг, села Падар, Сарыятаг, Махмудлу и стратегические высоты. После этого Вооруженные силы Азербайджана вошли в город и очистили его от врага.

Освобождение Губадлинского района и города Губадлы обеспечивало нам большое стратегическое преимущество, так как очередным направлением после Губадлы являлся Лачинский район. Каждый день я утверждал планы боевых операций и, подводя итоги ежедневной работы, мы анализировали, в какой степени проделанная за день работа отвечает нашим планам и чего нам удалось добиться. Дорога, ведущая из Губадлы в южную часть Лачинского района, постоянно находилась под обстрелом. Потому что дорога, ведущая в Лачинский район, проходит прямо вдоль государственной границы Армении, расстояние там составляет, возможно, 10-20 метров, и Армения постоянно открывала огонь с той стороны. Поэтому наши воинские формирования разместились на стратегических высотах Лачинского района, преодолев горы другими различными дорогами, тропами. Таким образом, были освобождены расположенные в южной части Лачинского района села Гюлябирд, Сафиян, Тюркляр, в то же время после взятия нами стратегических высот Лачинский коридор уже попадал под обстрел.

Враг ждал нас с этой стороны, потому что, естественно, знал, что без освобождения Шуши война не может быть остановлена. Враг считал, что после взятия южной части Лачинского района мы пойдем на Шушу с этой стороны. Мы тоже знали, что враг ждет нас там. Мы пошли на Шушу другим путем, оттуда, где они нас не ждали. По сей день они не могут поверить в то, как наши отважные солдаты и офицеры, преодолев эти горы, ущелья, леса, приблизились к Шуше и освободили ее от оккупации. Они ждали нас здесь, а также в направлении поселка Гырмызы Базар Ходжавендского района. Мы же пошли на Шушу другим путем. Подойдя к Шуше, мы освободили несколько сел, в том числе Сыгнаг, Чанахчи и Дашалты. Губадлинская операция имела огромное значение, так как после Губадлы мы освободили от оккупации Шушу. 25 октября был освобожден Губадлы, а 8 ноября – Шуша. Таким образом, враг вынужден был сдаться.

Работа, проделанная нами в ходе войны, изучается сегодня в высших военных учебных заведениях ведущих стран. Я располагаю точной информацией об этом. Наши зарубежные партнеры передали нам, что в высших военных школах самых развитых стран изучаются боевая тактика Азербайджана, наши операции, и это – современная боевая тактика. Никто в мире до нас не использовал эту тактику. Все важные факторы здесь преследовали одну цель: нанеся врагу сокрушительные удары, фактически уничтожив вражескую армию с малыми потерями, добиться поставленной цели, так оно и произошло. Начав 27 сентября контрнаступательную операцию, мы потом перешли к наступательной операции, потому что должны были освободить наши земли. Необходимо было положить конец провокациям Армении. Необходимо было положить конец гибели невинных людей, и сторона, атакующая после контрнаступления, обычно несет больше потерь. Но наши потери по масштабам войны – крайне низкие. Каждый наш шехид незаменим, гибель каждого человека – большая трагедия, для него самого, для близких, родных, для народа. Однако следует также отметить, что мы добились поставленной цели с малыми потерями. Именно поэтому, возможно, некоторые считают, что этот вопрос можно было решить раньше. Хотя освобождение этой территории от оккупации и уничтожение врага, уничтожение вражеской армии, принуждение врага к капитуляции за 44 дня – это большой героизм.

Мы старались построить свою тактику так, чтобы было меньше потерь. В то же время в нашей тактике было достаточно много и неожиданных шагов. Примененные нами тактические методы являются новшеством для мировой военной науки. Со временем по этому вопросу будет представлена более широкая информация. Но и сегодня данные, просочившиеся в зарубежную печать, свидетельствуют о том, что эта война очень серьезно анализировалась и анализируется военными экспертами. Профессионализм, героизм, планирование, твердая воля, национальный дух, техническое оснащение – все эти факторы в совокупности и единство народа и власти обусловили нашу Победу.

Каждый день мы шли вперед, за 44 дня не было и одного дня, когда бы мы отступали. Не было ни одного дня, чтобы мы не решили какой-то вопрос. Ежедневно утром мною утверждался план боевых операций на каждый день, а в конце дня все это анализировалось. В результате этого мы смогли одержать Победу за короткий срок, освободить родные земли от врага. Мы нанесли противнику такой сокрушительный удар, что он по сей день не может прийти в себя.

Подписанное 10 ноября трехстороннее Заявление фактически было капитуляцией армянского государства. Армения сдалась, подняла белый флаг, встала на колени. После этого нам без единого выстрела были возвращены Агдамский, Лачинский, Кяльбаджарский районы. Сегодня азербайджанский солдат несет службу в этих районах. И это большое достижение. Мы обязательно вернули бы сражаясь и эти регионы, районы. Но мы могли бы понести много потерь, особенно на агдамском направлении, все было заминировано и было несколько линий обороны. В то же время, особенно если учесть погодные условия, освобождение Кяльбаджарского, Лачинского районов в бою также привело бы к большим потерям. Уже началась зима, дороги покрылись льдом. Чтобы перейти в Кяльбаджар из Гёйгёльского района нужно несколько часов.

Поэтому подписанное 10 ноября Заявление имеет очень большое значение. Естественно, если бы мы не освободили от оккупантов большую территорию на тот день, не сломали бы хребет врагу, не добились бы желаемого в уничтожении вражеской армии, то, конечно, противник не подписался бы под этим унизительным для него документом. Мы принудили его, прогнали с наших земель, и я, как всегда, сдержал свое слово. С первых дней войны я говорил, что руководство Армении должно четко и ясно заявить, когда, какого числа они покидают наши земли. Они должны назвать нам дату. Если это произойдет, то мы остановим войну. Но нам не назвали дату. Они пытались вовлечь разными путями в эти дела зарубежные страны, чтобы продолжить свои гнусные деяния, оккупацию. Если бы в тот момент руководство Армении послушало меня и сделало правильный шаг, то оно не оказалось бы в таком унизительном положении. Я говорил, что мы пойдем до конца, и мы пошли до конца, остановились в нужное время, вернули три района без единого выстрела, без потерь, восстановили свою территориальную целостность.

Сегодня на оккупированных в свое время землях развевается азербайджанский флаг. Сегодня я, как Верховный главнокомандующий, встречаюсь на этих освобожденных землях с солдатами. Уже предпринимаются конкретные шаги по восстановлению этого региона, Карабахского региона, подписаны первые контракты. Подлый враг все разрушил. Вдоль дороги – начиная от Джебраильского района, освобожденных земель и до Губадлы все разрушено. Нет ни одного уцелевшего здания. Только в Губадлы осталось несколько зданий, где проживали военнослужащие и члены их семей. Ненавистный враг разрушил все наши здания, все дома, исторические памятники, мечети, могилы. Все эти преступления документируются.

Находясь в этих освобожденных регионах, видя совершенный армянами вандализм, я еще раз убеждаюсь, что мы сделали большое дело не только для себя, но для нашего региона. Мы раздавили голову армянскому фашизму. Наши земли привел в такое состояние армянский фашизм. Мы сломали хребет армянскому фашистскому государству, террористическому государству, и сегодня они вынуждены встать перед нами на колени, они должны сделать правильный вывод. Армянское общество должно сделать правильный вывод. Если они будут жить реваншистскими чувствами, то их конец будет плохим. Если сюда с той стороны будет выпущена хоть одна пуля, - отсюда до границы с Арменией 5 километров, - мы приведем их в такое состояние, что они забудут свои имена.

Мы добились своего. 10 декабря был проведен парад Победы. На параде Победы мы продемонстрировали уничтоженную и взятую в качестве трофеев вражескую технику, а также свой военный потенциал. Мы и дальше будем усиливать. Сейчас обсуждается бюджет следующего года. По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику. Вопросы модернизации нашей армии, ее боевой потенциал, профессионализм будут и впредь всегда находиться в центре внимания.

Мы одержали Победу, прогнали врага с наших земель. Но никто не может гарантировать, что спустя несколько лет армянский фашизм вновь не поднимет голову. Поэтому Азербайджанское государство всегда должно быть сильным. Мы знаем свою мощь. И весь мир знает нашу мощь. Мы полностью могли бы выполнить любую военную операцию не только на своих территориях, но и, если бы захотели, на территории Армении. И сегодня можем выполнить. И армянская сторона знает это. Просто мы всегда с уважением относились к международному праву, и я всегда говорил, что у нас нет притязаний на земли других стран. Мы должны, будем жить на своих землях, мы прогнали врага со своих земель, мы восстановим весь этот регион.

Губадлинский район – один из самых красивых районов нашей страны, и в короткие сроки планируется провести все необходимые восстановительные работы. Привлечены, приглашены иностранные эксперты, они проведут все оценочные работы. Собираются видеодокументы, фотодокументы, будет подсчитан весь нанесенный ущерб. Наши земли, природные ресурсы эксплуатировались. В Зангиланском районе эксплуатировалось месторождение золота. Так же и на других освобожденных территориях. За все это ответит армянское государство. Параллельно с этим будут проведены все восстановительные работы, и мы восстановим все наши города и поселки, села, люди вернутся сюда, и отныне мы будем жить на своей земле вечно. Отныне никто не может заставить нас покинуть свои земли.

До войны я неоднократно обращался к азербайджанскому народу и говорил, что сегодня Азербайджан сильная страна, и за всю историю он никогда не был таким сильным, как сейчас. Тогда я имел в виду не только экономический, но и военный потенциал. История и итоги войны показали, что я был прав. Никогда еще в истории Азербайджан не завоевывал такую яркую Победу, никогда не был таким сильным, как сейчас. Наша сила - в нашем единстве. Мы продемонстрировали единство, стойкость, героизм и в результате этого, разбив голову врага железным кулаком, освободили наши родные земли. Карабах – это Азербайджан! Да здравствует азербайджанский солдат! Да здравствует Азербайджан!

Х Х Х

Затем глава государства и первая леди отправились в освобожденный от оккупации Зангиланский район.

Президент Ильхам Алиев: Зангилан. До города Зангилан недалеко.

В Зангилане враг тоже все разрушил. Посмотрите, разрушенные дома. Посмотрите, во что они превратили этот дом.

Президент Ильхам Алиев поднял в Зангилане азербайджанский флаг.

Далее Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили разрушенную коварным врагом мечеть в Зангилане.

Выступая перед мечетью, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Посмотрите, во что ненавистный враг превратил мечеть. Все наши религиозные памятники разрушены врагом. В течение 30 лет мир оставался безмолвным. Мы неоднократно поднимали с международных трибун вопрос о том, что наши историко-религиозные памятники разрушены, осквернены. Мы неоднократно показывали эти видеокадры. Показывали состояние агдамской мечети, шушинских мечетей, других мечетей, находившихся в то время под оккупацией, и говорили, что ненавистный враг разрушил, осквернил наши религиозные памятники.

После освобождения Зангилана от оккупации были продемонстрированы видеокадры о том, что в одной из мечетей в районе содержали свиней. Враг оскорбил нашу религию, оскорбил всех мусульман. Вот здесь была мечеть, сейчас ее нет, разрушили. Сейчас некоторые поднимают вопрос о религиозном наследии армянского народа на освобожденных от оккупации землях. Почему же никто не поднимал вопрос о нашем национально-религиозном наследии? Недавно один из чиновников ЮНЕСКО допустил необоснованное высказывание о том, что якобы к нам обратились, а Азербайджан не ответил. В течение 30 лет мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО, неоднократно заявляли, что наши мечети разрушены, наши исторические памятники арменизируются, хоть раз направили миссию? Хоть раз ответили на наше обращение? Как только окончилась война, начали говорить, что необходимо охранять памятники армянского народа. Мы охраняем все памятники, памятники всех народов, и мир это знает. Но посмотрите, здесь была мечеть, ЮНЕСКО, приезжай сюда, приезжай и посмотри. Совет Европы, не молчи, приезжай и посмотри! Все мечети разрушены. Хорошо, значит, мечеть можно разрушать? Значит, разрушение мечети не является преступлением? Сколько будет продолжаться эта несправедливость? Сколько будет продолжаться это лицемерие? Сколько будут продолжаться эти двойные стандарты? Сколько будет продолжаться эта исламофобия? Это разрушили армяне. Разве может такое сделать культурный человек, люди, пытающиеся создать образ культурной нации и воспринимаемые таковыми некоторыми своими зарубежными покровителями? Разве будет культурный человек содержать в мечети свиней? Пусть весь мир увидит это! В том числе пусть увидят мусульмане мира и народы мусульманских стран. О какой дружбе со страной, совершившей это, может идти речь? К сожалению, мы до сих пор слышим, что некоторые мусульманские страны называют Армению дружественной страной. Это разрушили палачи, 20 лет руководившие этой «дружественной страной». Они пришли и разрушили, осквернили нашу мечеть. Весь мир должен увидеть это. Если нам будут предъявлять какие-то претензии, то мы ответим. Пусть приедет любая международная организация, увидит это, отразит это в своем отчете, осудит государство-оккупанта и убедится в том, с каким злом мы боролись, кого изгнали с наших земель, кого выдворили отсюда. Посмотрите, во что они превратили наши города. Нет ни одного уцелевшего здания. Я проехал по освобожденным от оккупации землям от Джебраила до Губадлы, до Зангилана. Нет ни одного уцелевшего здания. Все здания снесены, разрушены, наши села переименованы, им присвоили уродливые названия, а мечеть оказалась в таком состоянии. Армения ответит за это, ответит! Уже ответила, мы изгнали их с наших земель, уничтожили их, их армию. Уверен, что после этих видеокадров «международные чиновники», пытающиеся предъявлять нам претензии, заткнутся. Мы же восстановим эту мечеть, и наши граждане будут совершать здесь молитвы, отсюда будет разноситься звук азана, на эти земли вернется жизнь.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: А сейчас мы возвращаемся из Зангилана в Баку. По дороге любуемся прекрасной природой Зангилана. Посмотрите, какие красивые места. Находясь в Губадлинском, Зангиланском районах, мы еще раз увидели, в какое состояние варвары привели наши города и села. Земли, в течение тридцати лет находившиеся под оккупацией, вернулись к своим хозяевам. Мы вернулись. Вернулись, уничтожив врага и одержав победу. Через некоторое время в этот регион полностью вернется жизнь, Иншаллах.

Сейчас направление – город Баку. Благодарю и Мехрибан ханым, которая вела съемку. Прошу ее снять и себя.

Первая леди Мехрибан Алиева: С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, дорогие братья и сестры. Карабах – это Азербайджан.