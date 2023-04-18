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Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан

Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан Армения, утверждавшая в свое время, что «Карабах – это Армения, и точка», сегодня должна повторить наши слова «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак».
Карабах
18 апреля 2023 г. 18:49
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан

Армения, утверждавшая в свое время, что «Карабах – это Армения, и точка», сегодня должна повторить наши слова «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак».

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

«Потому что, если она сказала «А», то должна сказать и «Б». Армения, принявшая за основу Алма-Атинскую декларацию и выразившая готовность к мирному договору на этой основе, должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан», - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Armenia should officially declare that Karabakh is Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Ermənistan artıq rəsmən bəyan etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycandır"

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