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Президент ICYF: Действия Франции нацелены на подрыв нормализации отношений Азербайджана с Арменией

Президент ICYF: Действия Франции нацелены на подрыв нормализации отношений Азербайджана с Арменией Президент ICYF Франции: Не изображайте из себя миротворцев
Карабах
25 ноября 2022 г. 15:49
Президент ICYF: Действия Франции нацелены на подрыв нормализации отношений Азербайджана с Арменией

Франция совершенно очевидно подрывает процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и ставит под серьезную угрозу деятельность Азербайджана по установлению мира и восстановлению после Второй карабахской войны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Тахи Айхана, президента Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF) по случаю 30-летней годовщины основания партии "Ени Азербайджан".

В этом ключе президент ICYF высоко оценивает и решительно поддерживает усилия правительства Азербайджана и других государств-членов организации, направленные на укрепление мира на Южном Кавказе и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

По мнению Айхана, это создаст большие возможности для экономического роста и культурной интеграции всего региона. С другой стороны, президент ICYF обеспокоен "усилиями" третьих сторон, таких как Франция, которые явно нацелены на подрыв азербайджано-армянского процесса нормализации и установления мира и ставят под серьезную угрозу деятельность Азербайджана по установлению мира и восстановлению освобожденных территорий.

Глава организации осудил резолюцию, принятую Сенатом Франции 15 ноября 2022 года, которая является еще одним проявлением исламофобского подхода Франции.

Президент ICYF считает положения вышеуказанной резолюции однобокой политической позицией, совершенно далекой от истины, подтверждая предвзятое отношение Сената Франции к историческим реалиям.

Т. Айхан рекомендует парламенту и правительству Франции пересмотреть свою историю, печально известную массовыми убийствами, жестокостью империалистического колониализма и исламофобской политикой, проводимой против мусульман, и не изображать из себя миротворца в регионе, довольно далеком от его границ.

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Версия на азербайджанском языке İKGF prezidenti: “Fransa Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına xələl gətirir”
Версия на английском языке ICYF president: France’s actions aimed at undermining normalization of Azerbaijan-Armenia relations

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